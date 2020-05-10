Brezilya'da korona bilançosu ağırlaşıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da koronavirüs salgını etkili olmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede korona yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.

Ülkede enfekte olanların sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da korona salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk vaka ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.