Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 13 bin 993 oldu

Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 13 bin 993 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 844 artarak 13 bin 993'e yükselirken vaka sayısı 202 bin 918'e çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini açıkladı...

Koronavirüs nedeniyle ülkede 844 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 993’e çıktı.

Ayrıca ülkedeki vakası sayısı 13 bin 944 artışla 202 bin 918’e yükseldi.

BREZİLYA SALGIN ÜLKERİNDE 6'NCI SIRADA

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika’da vaka ve ölüm sayıları bakımından koronavirüsün en yoğun olduğu Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.



