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Brezilya'da koronavirüs bilançosu 17 bini geçti

Brezilya'da koronavirüs bilançosu 17 bini geçti

Ülkede koronaviüs nedeniyle son 24 saatte 1179 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 17 bin 971 oldu.