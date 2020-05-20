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- Brezilya'da koronavirüs bilançosu 17 bini geçti
Brezilya'da koronavirüs bilançosu 17 bini geçti
Ülkede koronaviüs nedeniyle son 24 saatte 1179 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 17 bin 971 oldu.
- AA
- 20.05.2020 - 08:31
Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini açıkladı...
Ülkede, virüs sebebiyle bir günde1179 kişinin daha yaşamını yitirdi.
Böylelikle toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi.
VAKA SAYISI 271 BİNİ GEÇTİ
Ülkedeki vaka sayısı ise 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.
Öte yandan, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.