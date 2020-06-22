Brezilya'da koronavirüs bilançosu 50 bini geçti

Ülkede, salgın nedeniyle son 24 saatte 641 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 50 bin 617'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, bilanço artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 641 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 50 bin 617 oldu.

BİR GÜNDE 17 BİN 459 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da 17 bin 459 artarak, 1 milyon 85 bin 38'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

MEKSİKA'DA 1044 CAN KAYBI

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki can kaybı son 24 saatte 1044 artarak 21 bin 825’e yükseldi. Vaka sayısı da 5 bin 343 artışla, 180 bin 545’e çıktı.

Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 135 bin 279 olarak belirtildi.

HİNDİSTAN'DA 445 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede toplam vaka sayısının 425 bin 282'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 445 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 699'a çıktığı belirtildi. Ülkede iyileşen kişi sayısı da 9 bin 496 artışla 237 bin 196’ya yükseldi.