Brezilya'da koronavirüse rağmen plajlar doldu

Güney Amerika ülkesinde salgına aldırış etmeyen yüzlerce kişi, soluğu sahilde aldı.

Brezilya'da koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artış gösteriyor

Eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS), son verileri paylaştı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Son 24 saatte 171 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 705’e yükseldi.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Vakalar ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, yaz aylarının yaşandığı ülkede Rio De Janeiro'da bulunan Copacabana, Leblon ve Ipanema sahillerinde yoğunluk gözlendi.

İnsanların salgına aldırış etmeden doyasıya eğlenmesi dikkat çekti.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Brezilya'da 22 milyon 254 bin 706 vaka ve 618 bin 723 ölüm kayıtlara geçti.

Ülke, vaka sayıları bakımından ikinci, ölümler açısından ise üçüncü sırada yer alıyor.

Listenin ilk iki sırasında ise ABD ve Hindistan var.

VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI PANELE SİBER SALDIRI

Öte yandan, Brezilya’da Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE SON DURUM

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 125 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 944, vaka sayısı 3 milyon 956 bin 372, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 304 bin 36 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 833’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 306 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 132 bin 277’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 963 bin 70’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüse bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 85’e, 33 bin 902 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 207’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 277 bin 510’a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi ve 1526 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 474'e, can kaybı sayısı 202 bin 584'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 266 bin 183'e yükseldi.