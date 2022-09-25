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- Brezilya'da koşan sporcuları gören insanlar panikle kaçıştı
Brezilya'da koşan sporcuları gören insanlar panikle kaçıştı
Restoranda yemek yerken sokaktan koşarak geçen sporcuların bir şeyden kaçtığını düşünen müşteriler, teker teker kaçmaya başladı. Olay anı kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 25.09.2022 - 13:59
- Güncelleme : 25.09.2022 - 14:16
Brezilya'nın Cervejaria Alphaiate bölgesinde bulunan restoranda ilginç anlar kaydedildi.
Yemek yiyen müşterilerin önünden sporcular geçmeye başladı.
Sporcuları görünce peşlerinden koştular
Koşularını tamamlamaya çalışan sporcuların bir şeyden kaçtığını düşünen müşteriler paniğe kapıldı.
Yemek masalarından aniden fırlayan müşteriler panik içinde kaçışmaya başladı.
Yaşanan anlar sosyal medyada onlarca yorum aldı.
İşte o anlar...
Brezilya'da koşan sporcuları gören insanlar panikle kaçıştı VİDEO