Brezilya’da kurtarma köpeğinin 117 bin takipçisi var

Brezilya’da kurtarma köpeğinin 117 bin takipçisi var

Bir polis karakolunun yakınında aç ve yaralı halde bulunan ve bir polis tarafından sahiplenilen köpek, sosyal medya fenomeni oldu.

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde polis karakolunun yakınında memur Cristiano Oliveira tarafından 2019’da yaralı ve aç bir şekilde bulunan köpek, büyük ilgi görüyor.

Sosyal medya fenomeni olan ve “Onbaşı Oliveira” adı verilen köpek, aynı zamanda polis merkezinin de maskotu…

117 bin takipçisi var

Polislerin yanında devriye gezdiği belirtilen köpeğin Instagram hesabı bile var.

DHA'nın haberine göre o hesabı 117 bin kişi takip ediyor.

Paylaşım yapılmazsa merak ediliyor

Köpeğin birçok fotoğrafının ve videosunun paylaşıldığı sosyal medya hesabını yöneten polis memuru Cristiano Oliveira, basına verdiği röportajda, üç gün fotoğraf veya video yayınlamadığı zaman takipçilerin köpeği merak ettiğini söylüyor.

Brezilya’da kurtarma köpeğinin 117 bin takipçisi var VİDEO