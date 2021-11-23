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    Brezilya'da kutlamalar sırasında yol çöktü: 33 yaralı

    Brezilya'nın Joinville kentinde Noel geçidi sırasında yolda meydana gelen çökme sonucu nehre düşen 12'si çocuk 33 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 19:49
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 19:50
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    Brezilya'da kutlamalar sırasında yol çöktü: 33 yaralı

    Brezilya'nın güneydoğusundaki Joinville kentinde düzenlenen Noel geçit töreninde facianın eşiğinden dönüldü.

    Avenida Beira Rio'daki törene katılanların üzerinde bulunduğu ve altından nehrin aktığı yol, ağırlığa dayanamayıp çöktü.

    O anlar amatör kameraya yansırken, yolun üzerindekiler Cachoeira Nehri'ne düştü.

    NEHRE DÜŞENLERİN YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

    Nehre düşenlerin yardımına ilk önce çevredekiler koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Joinville Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, çökme sonucu 12'si çocuk olmak üzere 33 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, törenin 40 dakika kesintiye uğradığı aktarıldı.

    Brezilya da kutlamalar sırasında yol çöktü: 33 yaralı #1

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    Brezilya da kutlamalar sırasında yol çöktü: 33 yaralı #3

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