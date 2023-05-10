Brezilya'da ölen şarkıcı için 3 günlük yas ilanı "Rock Kraliçesi" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Rita Lee, 75 yaşında hayatını kaybetti.

AA

Brezilya'da "Rock Kraliçesi" Rita Lee'nin, akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Sosyal paylaşım sitesinden açıklamada bulunan Lee'nin ailesi, sanatçının, Sao Paulo kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

"Baila conmigo", "Mania de voce" isimli eserleriyle ülkede büyük şöhret edinen Lee, 2021'den bu yana akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Birçok ödül kazandı

İki Latin Grammy olmak üzere sayısız ödül kazanan Lee; piyano, flüt, banjo, mızıka, klasik ve elektro gitarlar çalarak ülkede çok yönlü bir sanatçı olarak tanındı.

Şarkıcı söz yazarı Lee, 47 yılı aşkın süredir evli olduğu Roberto de Carvalho'dan 3 çocuk sahibi olmuştu.

Sanatçının, Sao Paulo'nun en büyük ikinci parkı Ibirapuera Park'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi paylaşıldı.

3 günlük yas ilanı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Lee'nin ölümü nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

"Kadınlara ilham verdi"

Lee'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Lula da Silva, şunları söyledi: