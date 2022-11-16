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    Brezilya'da orduya seçime müdahale et çağrısı

    Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi binlerce kişi, cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümünde, orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:25
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    Brezilya'da orduya seçime müdahale et çağrısı

    Brezilya'da 15 Kasım cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümünde Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler gerçekleştirdi.

    Genellikle Brezilya milli takım forması giyen, Lula'nın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen göstericiler "Brezilya'yı kurtarın" sloganları attı.

    Müdahale edin çağrısı

    Ordudan Yüksek Federal Mahkemesi'ne (STF) müdahale etmesini isteyen ve dolaylı olarak askeri darbe çağrısı yapan göstericiler, 30 Ekim'deki seçimlerde "Brezilya'nın çalındığını" yazan İngilizce ve Portekizce yazılı pankartlar taşıdı.

    Gösteriler, silahlı kuvvetlerin seçim sonuçlarını tanıdığını ve demokrasinin yanında olduğunu belirtmesine rağmen düzenlendi.

    Brezilya

    Ordu seçim sonucunu destekledi

    Brezilya'da geçen hafta Savunma Bakanlığı, 2 ve 30 Ekim'de düzenlenen seçim sonuçlarının "uyumlu" olduğunu belirten, seçimlerde usulsüzlüğün bulunduğuna işaret etmeyen bir raporu STF'ya sunmuştu.

    Ordu, seçim sisteminin karışıklığına dikkati çekmiş ve bu sebeple derinlemesine bir incelemenin yapılmadığını belirterek seçim mahkemesinden sandıkların denetlenmesini kolaylaştıracak tedbirler almasını önermişti.

    STF de ülkede 1996 yılından bu yana kullanılan "elektronik sandıklarda herhangi bir usulsüzlük veya tutarsızlık bulunmadığına ilişkin" raporu memnuniyetle karşılamıştı.

    Brezilya

    AA'nın haberine göre; Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

    Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

    Lula, 3. kez devlet başkanı olmak üzere 1 Ocak 2023'te yemin ederek görevi Bolsonaro'dan devralacak.

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya

    Brezilya


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