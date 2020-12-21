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Brezilya'da polise yakalanmamak için örtüyle gizlenen suçlu

Brezilya'da polise yakalanmamak için örtüyle gizlenen suçlu

Polisin bir eve yaptığı baskında kendisini örtüyle gizleyerek sehpa süsü veren suçlu, yine de yakalandı.