- Haberler
- Dünya Haberleri
- Brezilya'da polise yakalanmamak için örtüyle gizlenen suçlu
Brezilya'da polise yakalanmamak için örtüyle gizlenen suçlu
Polisin bir eve yaptığı baskında kendisini örtüyle gizleyerek sehpa süsü veren suçlu, yine de yakalandı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 09:18
- Güncelleme : 21.12.2020 - 09:42
Brezilya'da polise yakalanmak istemeyen suçlunun yöntemi ‘pes’ dedirtti.
İhbar üzerine bir adrese baskına giden polis, evi aramaya başladı. Bu sırada odada suçluyu bulamayan polis, detaylı incelemeye başladı.
Aradan birkaç saniye geçmişti ki aranan suçlunun ilginç yöntemi, gözler önüne serildi.
ÖRTÜYLE GİZLENEBİLECEĞİNİ SANDI
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, suçlunun kendisini gizlemek için sehpa gibi durduğu saptandı.
Üzerine aldığı örtüyle gizlenebileceğini sanan suçlu, polisi bile güldürdü.
Brezilya'da polise yakalanmak istemeyen adamın komik saklanma yöntemi İZLE