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    Brezilya'da sert kayaya çarpan hırsızların korku dolu kaçışı

    Hırsızlara karşı koyan adam, soygundan kurtulmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 09:51
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    Brezilya'da sert kayaya çarpan hırsızların korku dolu kaçışı

    Brezilya'da iki hırsızın silahlı soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

    Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsız, kamyonetinden inen adama yaklaşarak ateş etmeye başladı.

    HIRSIZLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

    Üzerindeki silahla soygunculara karşılık veren adam, hırsızları püskürtmeyi başardı.

    Arkalarına bakmadan kaçmak zorunda kalan hırsızların o anları saniye saniye kaydedildi.

    Brezilya'da sert kayaya çarpan hırsızların korku dolu kaçışı ViDEO

    Brezilya da sert kayaya çarpan hırsızların korku dolu kaçışı #1

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