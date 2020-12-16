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- Brezilya'da sert kayaya çarpan hırsızların korku dolu kaçışı
Brezilya'da sert kayaya çarpan hırsızların korku dolu kaçışı
Hırsızlara karşı koyan adam, soygundan kurtulmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 09:51
Brezilya'da iki hırsızın silahlı soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsız, kamyonetinden inen adama yaklaşarak ateş etmeye başladı.
HIRSIZLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Üzerindeki silahla soygunculara karşılık veren adam, hırsızları püskürtmeyi başardı.
Arkalarına bakmadan kaçmak zorunda kalan hırsızların o anları saniye saniye kaydedildi.
Brezilya'da sert kayaya çarpan hırsızların korku dolu kaçışı ViDEO