Brezilya’da şiddetli yağış: Ölü ve kayıplar var

İHA
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini, şiddetli yağış ve fırtına vurdu.
Çok sayıda yol ulaşıma kapandı, eyaletin büyük şehirlerine uçuşlar iptal edildi.
3 ölü, 12 kayıp
Elektrik kesintilerinin yaşadığı eyaletin valisi Eduardo Leite, Sao Leopoldo şehrinde 2, kıyı bölgesindeki Maquine'de ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de kayıp durumda olduğunu duyurdu.
Vali Leite, “Şu anda önceliğimiz, kaybolanları bulmak ve sel nedeniyle mahsur durumda kalanları kurtarmak.” dedi.
Beklenenden 2 katı fazla yağış
Leite ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın federal yardım teklifinde bulunduğunu aktardı.
Yetkililer son 24 saatte, normal şartlarda haziran ayı boyunca beklenenden 2 kat daha fazla yağmur yağdığını belirtti.