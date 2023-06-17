Brezilya’da şiddetli yağış: Ölü ve kayıplar var

İHA

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini, şiddetli ve fırtına vurdu.

Çok sayıda yol ulaşıma kapandı, eyaletin büyük şehirlerine uçuşlar iptal edildi.

3 ölü, 12 kayıp

Elektrik kesintilerinin yaşadığı eyaletin valisi Eduardo Leite, Sao Leopoldo şehrinde 2, kıyı bölgesindeki Maquine'de ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de kayıp durumda olduğunu duyurdu.

Vali Leite, “Şu anda önceliğimiz, kaybolanları bulmak ve nedeniyle mahsur durumda kalanları kurtarmak.” dedi.

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Beklenenden 2 katı fazla yağış

Leite ayrıca, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın federal yardım teklifinde bulunduğunu aktardı.

Yetkililer son 24 saatte, normal şartlarda haziran ayı boyunca beklenenden 2 kat daha fazla yağmur yağdığını belirtti.