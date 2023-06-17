Brezilya’da şiddetli yağış: Ölü ve kayıplar var Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu. Yetkililer son 24 saatte, normal şartlarda haziran ayı boyunca beklenenden 2 kat daha fazla yağmur yağdığını belirtti.

İHA Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini, şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Çok sayıda yol ulaşıma kapandı, eyaletin büyük şehirlerine uçuşlar iptal edildi. 3 ölü, 12 kayıp Elektrik kesintilerinin yaşadığı eyaletin valisi Eduardo Leite, Sao Leopoldo şehrinde 2, kıyı bölgesindeki Maquine'de ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de kayıp durumda olduğunu duyurdu. Vali Leite, “Şu anda önceliğimiz, kaybolanları bulmak ve sel nedeniyle mahsur durumda kalanları kurtarmak.” dedi. Beklenenden 2 katı fazla yağış Leite ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın federal yardım teklifinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer son 24 saatte, normal şartlarda haziran ayı boyunca beklenenden 2 kat daha fazla yağmur yağdığını belirtti.