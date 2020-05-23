Brezilya'da son 24 saatte 1001 kişi daha öldü

Brezilya'da son 24 saatte 1001 kişi daha öldü

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Ülkede, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 48'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı...

Verilere göre, ülkede virüs sebebiyle bir günde 1001 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylelikle toplam can kaybı 21 bin 48 oldu.

VAKA SAYISI 330 BİNİ GEÇTİ

Ülkedeki vaka sayısı ise 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.

Öte yandan, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.