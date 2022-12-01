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    Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

    Ülkenin Parana eyaletindeki otoyolda kötü hava koşullarının ardından heyelan yaşandı. Afette çok sayıda insanın kayıp olduğu belirtildi.
    • 01.12.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:29
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    Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

    Güney Amerika'nın en büyük ülkesi yaşanan heyelanla gündeme geldi.

    Brezilya'nın Parana eyaletindeki otoyolda toprak kayması büyük korku yaşattı.

    Afet nedeniyle seyir halineki yaklaşık 20 otomobil ile kamyonun toprak altında kaldığı bildirildi.

    Çalışmalara hava koşulları engeli

    Ülkede hava koşullarının kötü olması çalışmalara engel oldu.

    Öte yandan olay yerinin uzaklığı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediği belirtildi.

    Brezilya da toprak kayması: 2 ölü #1

    Onlarca kişi kayıp

    Acil durum yetkilisi Manoel Vasco yaptığı açıklamada, heyelanda kaybolan insan sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğunu öne sürdü.

    Sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

    Brezilya da toprak kayması: 2 ölü #2

    Drone kullanıldı

    Olay yerinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın büyüklüğünü ortaya koydu.

    Çalışmalarda, hayatta kalanların tespiti için ısı dedektörlü drone'ların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Brezilya da toprak kayması: 2 ölü #3


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