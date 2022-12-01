Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

Ülkenin Parana eyaletindeki otoyolda kötü hava koşullarının ardından heyelan yaşandı. Afette çok sayıda insanın kayıp olduğu belirtildi.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi yaşanan heyelanla gündeme geldi.

Brezilya'nın Parana eyaletindeki otoyolda toprak kayması büyük korku yaşattı.

Afet nedeniyle seyir halineki yaklaşık 20 otomobil ile kamyonun toprak altında kaldığı bildirildi.

Çalışmalara hava koşulları engeli

Ülkede hava koşullarının kötü olması çalışmalara engel oldu.

Öte yandan olay yerinin uzaklığı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediği belirtildi.

Onlarca kişi kayıp

Acil durum yetkilisi Manoel Vasco yaptığı açıklamada, heyelanda kaybolan insan sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğunu öne sürdü.

Sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

Drone kullanıldı

Olay yerinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın büyüklüğünü ortaya koydu.

Çalışmalarda, hayatta kalanların tespiti için ısı dedektörlü drone'ların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.