İHA
Brezilya'nın Lucas do Rio Verde kentinde dehşet dolu anlar yaşandı.
Çift motorlu Beechcraft C90GTi King Air uçağı kaza yaptı.
Hangara dalan uçak patladı
Bom Futuro Havaalanı’nda kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra uçağın sol kanadı piste çarptı.
Uçak pistte sürüklenerek hangara dalmasının ardından patlayarak alev aldı.
2 kişi öldü
Kazada uçağın pilotu ile pist görevlisi hayatını kaybederken, yaralanan 2 yolcu hastaneye sevk edildi.
İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış