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    Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 6 ölü

    Brezilya'da polisin uyuşturucu çetesine yaptığı operasyonda 6 çete üyesi öldürüldü.
    • 13.07.2022 - 06:38
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    Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 6 ölü

    Brezilya basınında çıkan habere göre, Manguinhos Mahallesi'nde operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi.

    6 çete üyesi öldü

    Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

    Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi.

    Çok sayıda mühimmata el koyuldu

    AA'nın haberine göre yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Brezilya da uyuşturucu operasyonu: 6 ölü #1


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