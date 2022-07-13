Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 6 ölü

Brezilya'da polisin uyuşturucu çetesine yaptığı operasyonda 6 çete üyesi öldürüldü.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Manguinhos Mahallesi'nde operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi.

6 çete üyesi öldü

Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi.

Çok sayıda mühimmata el koyuldu

AA'nın haberine göre yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.