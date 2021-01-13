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    Brezilya'da üzerine düşen yıldırımı kayda aldı

    Olacaklardan habersiz telefonuyla doğayı görüntüleyen talihsiz adamın üzerine yıldırım düştü.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 10:26
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    Brezilya'da üzerine düşen yıldırımı kayda aldı

    Brezilya'da yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bir tepede doğayı görüntüleyen Brezilyalı bir vatandaş, olacaklardan habersiz "Doğa ne kadar mükemmel. Güneşli tarafa bak, aşağıdaki şehre bak." şeklinde konuşmaya başladı.

    ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

    Bir süre sonra telefonunu havanın kapalı olduğu tarafa çeviren talihsiz adamın üzerine yıldırım düştü.

    ÇIĞLIK ATARAK YERE YIĞILDI

    Düşen yıldırımın etkisiyle çığlık atan adam yere yığıldı. Söz konusu kişinin sağlık durumu hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

    Brezilya'da üzerine düşen yıldırımı kayda aldı ViDEO

    Brezilya da üzerine düşen yıldırımı kayda aldı #1

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