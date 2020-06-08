Brezilya’da vaka sayıları ve ölümler açıkanmayacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği koronavirüs salgınına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtılmış olduğunu bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği rakamların çarpıtılmış olduğunu belirterek, bunların "abartılı" olduğunu ima etti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, Twitter'daki hesabından yaptığı bir paylaşımda, koronavirüs salgınına ilişkin toplam rakamların, ülkenin mevcut durumunu temsil etmediğini kaydetti.

Diğer yandan bir eyalet sağlık departmanı yetkilisi, Bolsonaro’nun açıklamalarına tepki göstererek, "Koronavirüs ölümlerini görünmez hale getirmeye çalışan otoriter, duygusuz, insanlık ve etik dışı teşebbüs başarılı olmayacak." ifadesini kullandı.

VAKALARI GÖSTEREN İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Brezilya Sağlık Bakanlığı, cuma günü eyaletlere göre günlük, haftalık ve aylık enfeksiyon ve ölüm vakalarını gösteren internet sitesini kapatmıştı.

Site tekrar açıldığında ise ülkede eyaletlere göre aktarılan vaka bilgileri silinerek, sadece son 24 saate ilişkin veriler gösterilmişti.

VAKA SAYISINDA ABD'DEN SONRA İKİNCİ ÜLKE

Dünyanın 7’inci en kalabalık ülkesi Brezilya’nın nüfusu 210 milyonu bulurken, ülke, dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ABD’den sonra ikinci sırada geliyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının gün içinde açıkladığı verilere göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükselmiş, ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaşmıştı.

BOLSONARO'YA SAĞLIK BAKANI DAYANMIYOR

Son aylarda koronavirüs salgını nedeniyle siyasi çalkantıların yaşandığı ülkede Sağlık Bakanı Nelson Teich, geçen ay Bolsonaro ile koronavirüs salgını konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.

Selefi Luiz Henrique Mandetta ise, valiler ve belediye başkanlarının getirdiği sosyal mesafe kurallarını desteklemesi üzerine, 16 Nisan tarihinde Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.