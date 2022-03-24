Brezilya'da vücudu dövmelerle kaplı sanatçı dikkat çekiyor

Vücudunun büyük bir bölümüne dövme yaptıran 38 yaşındaki Bboy, "Bazı küçük boşluklar kaldı. Onlara da yaptıracağım" dedi.

Brezilya'da yaşayan Marcelo Bboy, vücuduna yaptırdığı dövmeler nedeniyle ilgi odağı oldu.

1500'den fazla dövme yaptıran Bboy'un vücudunun yüzde 98'i dövmelerle kaplı durumda.

DÖVMELERLE KAPLANDI

Model ve dövme sanatçısı olan Bboy, ilk dövmesini 15 yaşındayken yaptırdığını belirterek, "22 yaşındayken daha fazla dövme istediğimi fark ettim. O zamandan beri kendimi dövmelerle kapladım." dedi.

BOŞ KALAN BÖLGELERE İŞLEM YAPTIRACAK

New York Post'un haberine göre, Bboy, "Sadece özel bölgeler gibi yerlerim dövmesiz. Bacağımda bazı küçük boşluklar kaldı. Onlara da yakında dövme yaptırmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

40 BİN DOLAR HARCADI

Bboy, en acı verici işlemin dilini bölmek olduğunu kabul ederken, şimdiye kadar yaptırdığı dövmelere yaklaşık 40 bin dolar harcadığını kaydetti. 38 yaşındaki sanatçı, olağanüstü görünümü hakkında nadiren olumsuz yorumlar aldığını ifade etti.

"İNSANLARI ETKİLİYORUM" YORUMU

"İnsanlar bana merakla ve ilgiyle bakıyor. Kadınlar dövmelerimden ve modifikasyonlarımdan çok etkileniyor." diye ekledi.