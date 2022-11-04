Petrol
94.58
0.21%
Euro
18.2093
0.17%
Dolar
18.6289
0.08%
Altın
976.64
0.13%
Borsa
4105
0.82%
Bitcoin
381.821
0.39%
BTXN Coin
10.35
5.61%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Brezilya’da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına otomobil daldı

    Devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanması sonrası Başkan Jair Bolsonaro destekçilerinin protestoları sürerken, araçla göstericilerin arasına dalan adam önüne çıkanı ezdi.
    • 04.11.2022 - 00:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya’da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına otomobil daldı

    Brezilya’da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun kaybetmesinin ardından Bolsonaro destekçilerinin protestoları sürüyor.

    1'i çocuk 16 kişi yaralandı

    Mirassol kentinde, seçimi kaybeden Bolsonaro destekçilerinin düzenlediği yol kapatma eyleminde, bir araç göstericilerin arasına daldı. Polis, olayda 2 polis memuru 12 yaşında bir çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Brezilya’da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına otomobil daldı - VİDEO

    Bolsonaro seçmenlerinin protestoları sürüyor

    İHA'nın aktardığına göre>; Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro seçmenleri ülke genelinde protesto gösterilerine başladı. Seçimleri az farkla İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazandığının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun olmayan Bolsonaro yandaşları kamyonlarla barikat kurarak birçok otoyolu trafiğe kapattı. Brezilya Federal Otoyol Polisi’nin (PRF) bildirdiğine göre eylemciler ülke çapında 227 federal otoyolunda ulaşımı engelledi.

    Brezilya’da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına otomobil daldı #1


    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Halal Paradise Didim Mobil
    Advertorial Mobil

    Halal Paradise Didim Mobil

    KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ön lisans tercih kılavuzu 2022!
    Gündem

    KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ön lisans tercih kılavuzu 2022!

    Görüş Bildir