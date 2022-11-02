- Haberler
- Dünya Haberleri
- Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti
Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti
- Haber Merkezi
- 02.11.2022 - 10:21
Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerini sol eğilimli Lula da Silva kazanmıştı.
Yenilgiye uğrayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sonuçların duyurulmasının üzerinden 24 saati aşkın süre geçmesine rağmen bir açıklama yapmadı.
Bu durum Bolsonaro'nun sonuçlara itiraz edeceği şeklinde yorumlandı ancak çok başka bir gelişme yaşandı.
Birbirlerini artık takip etmiyorlar
Jair Bolsonaro ve eşi First Lady Michelle, Instagram'da birbirini takip etmeyi bıraktı.
İkilinin arasının bozuk olduğunu ancak Jair Bolsonaro’nun devlet başkanlığı döneminde skandala yol açmaması için bu evliliği sonlandırmadıkları iddia edildi.
Üvey oğlunu da sildi
Michelle Bolsonaro ayrıca üvey oğlu Carlos Bolsonaro'yu da takipten çıktı.
Carlos Bolsonaro'nun babasının sosyal medya hesaplarını yürüttüğü öne sürülüyordu.
15 yıl önce evlendiler
15 yıl önce 2007’de evlenen Jair-Michelle Bolsonaro çiftinin bir kızı var.
Michelle, Jair Bolsonaro’nun üçüncü eşi.
Devlet Başkanı’nın önceki evliliklerinden 4 oğlu daha bulunuyor.
Sekreteri olarak işe aldı, kovdu
Jair Bolsonaro, kongre üyesiyken Michelle’i sekreteri olarak işe almış, Michelle’in maaşı çeşitli promosyon ve zamlarla kısa sürede 3 katına çıkınca Yüksek Mahkeme araya girmiş ve Jair Bolsonaro, kayırmacılık yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla Michelle’i kovmak zorunda kalmıştı.