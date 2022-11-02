Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti

Pazar günü yapılan seçimleri kaybeden aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eşi First Lady Michelle, Instagram’dan birbirini takip etmeyi bıraktı. İkilinin arasının bozuk olduğu iddia edildi.

Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerini sol eğilimli Lula da Silva kazanmıştı.

Yenilgiye uğrayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sonuçların duyurulmasının üzerinden 24 saati aşkın süre geçmesine rağmen bir açıklama yapmadı.

Bu durum Bolsonaro'nun sonuçlara itiraz edeceği şeklinde yorumlandı ancak çok başka bir gelişme yaşandı.

Birbirlerini artık takip etmiyorlar

Jair Bolsonaro ve eşi First Lady Michelle, Instagram'da birbirini takip etmeyi bıraktı.

İkilinin arasının bozuk olduğunu ancak Jair Bolsonaro’nun devlet başkanlığı döneminde skandala yol açmaması için bu evliliği sonlandırmadıkları iddia edildi.

Üvey oğlunu da sildi

Michelle Bolsonaro ayrıca üvey oğlu Carlos Bolsonaro'yu da takipten çıktı.

Carlos Bolsonaro'nun babasının sosyal medya hesaplarını yürüttüğü öne sürülüyordu.

15 yıl önce evlendiler

15 yıl önce 2007’de evlenen Jair-Michelle Bolsonaro çiftinin bir kızı var.

Michelle, Jair Bolsonaro’nun üçüncü eşi.

Devlet Başkanı’nın önceki evliliklerinden 4 oğlu daha bulunuyor.

Sekreteri olarak işe aldı, kovdu

Jair Bolsonaro, kongre üyesiyken Michelle’i sekreteri olarak işe almış, Michelle’in maaşı çeşitli promosyon ve zamlarla kısa sürede 3 katına çıkınca Yüksek Mahkeme araya girmiş ve Jair Bolsonaro, kayırmacılık yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla Michelle’i kovmak zorunda kalmıştı.