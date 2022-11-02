Petrol
95.48
0.88%
Euro
18.4211
0.34%
Dolar
18.6183
0.17%
Altın
988.99
0.38%
Borsa
4062
0.18%
Bitcoin
384.055
-0.37%
BTXN Coin
10.31
-1.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti

    Pazar günü yapılan seçimleri kaybeden aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eşi First Lady Michelle, Instagram’dan birbirini takip etmeyi bıraktı. İkilinin arasının bozuk olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti

    Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerini sol eğilimli Lula da Silva kazanmıştı.

    Yenilgiye uğrayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sonuçların duyurulmasının üzerinden 24 saati aşkın süre geçmesine rağmen bir açıklama yapmadı.

    Bu durum Bolsonaro'nun sonuçlara itiraz edeceği şeklinde yorumlandı ancak çok başka bir gelişme yaşandı.

    Birbirlerini artık takip etmiyorlar

    Jair Bolsonaro ve eşi First Lady Michelle, Instagram'da birbirini takip etmeyi bıraktı.

    İkilinin arasının bozuk olduğunu ancak Jair Bolsonaro’nun devlet başkanlığı döneminde skandala yol açmaması için bu evliliği sonlandırmadıkları iddia edildi.

    Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti #1

    Üvey oğlunu da sildi

    Michelle Bolsonaro ayrıca üvey oğlu Carlos Bolsonaro'yu da takipten çıktı.

    Carlos Bolsonaro'nun babasının sosyal medya hesaplarını yürüttüğü öne sürülüyordu.

    Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti #2

    15 yıl önce evlendiler

    15 yıl önce 2007’de evlenen Jair-Michelle Bolsonaro çiftinin bir kızı var.

    Michelle, Jair Bolsonaro’nun üçüncü eşi.

    Devlet Başkanı’nın önceki evliliklerinden 4 oğlu daha bulunuyor.

    Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti #3

    Sekreteri olarak işe aldı, kovdu

    Jair Bolsonaro, kongre üyesiyken Michelle’i sekreteri olarak işe almış, Michelle’in maaşı çeşitli promosyon ve zamlarla kısa sürede 3 katına çıkınca Yüksek Mahkeme araya girmiş ve Jair Bolsonaro, kayırmacılık yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla Michelle’i kovmak zorunda kalmıştı.

    Brezilya’daki seçimde yenilen Jair Bolsonaro, özel hayatında da kaybetti #4


    Kripto Ticareti İçin En Doğru Stratejiyi Açıklıyor
    Advertorial

    Kripto Ticareti İçin En Doğru Stratejiyi Açıklıyor

    Turizmcinin isyanı: Çalıştıracak eleman bulamıyorum
    Gündem

    Turizmcinin isyanı: Çalıştıracak eleman bulamıyorum

    Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladı: 4 yıl 17 ay hapis
    3. Sayfa

    Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladı: 4 yıl 17 ay hapis

    Görüş Bildir