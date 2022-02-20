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    Brezilya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 152'ye çıktı

    Rio de Janeiro eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 152'ye yükseldi.
    • AA
    • 20.02.2022 - 07:00
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    Brezilya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 152'ye çıktı

    Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından yaklaşık 500 itfaiyecinin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları kapalı ve yer yer yağışlı havaya rağmen devam etti.

    ÖLÜ SAYISI 152, 165 KİŞİ KAYIP

    Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye çıktığı, 165 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 967 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

    Brezilya daki sel felaketi: Ölü sayısı 152 ye çıktı #1

    YENİ HEYELAN UYARISI

    Kentin 51 noktasında çalışan askerler ile gönüllülerin de katıldığı ekipler yağışlı ve nemli hava nedeniyle yeniden toprak kaymaları yaşanmasından endişe ediyor.

    Brezilya daki sel felaketi: Ölü sayısı 152 ye çıktı #2

    90 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞI

    Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

    Brezilya daki sel felaketi: Ölü sayısı 152 ye çıktı #3

    Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

    Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

    Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

    Brezilya daki sel felaketi: Ölü sayısı 152 ye çıktı #4

    Brezilya daki sel felaketi: Ölü sayısı 152 ye çıktı #5


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