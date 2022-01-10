Brezilya’daki tekne faciasında can kaybı arttı

Turist teknelerinin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, faciada kaybolan tüm kişilere ulaşıldığı bildirildi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’daki Furnas Gölü’nde, teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu meydana gelen faciada can kaybı arttı.

2 KİŞİNİN DAHA VÜCUT PARÇALARINA ULAŞILDI

Minas Gerais İtfaiyesi, arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayıp 2 kişinin daha vücut parçalarına ulaşıldığını bildirdi.

Parçaların incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Brezilya’da dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü VİDEO

TÜM KAYIPLARA ULAŞILDI

Faciada kaybolan tüm kişilerin bulunduğu, can kaybının 10’a yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yaralanan 32 kişiden 2’sinin hastanede tedavilerine devam edildiği ifade edildi.