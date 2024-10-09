Brezilya'dan X platformu kararı: Yeniden erişime açılıyor 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformuna ilişkin açıklamada bulunan Brezilya Yüksek Mahkemesi, platformun, yeniden erişime açılması için gerekli talepleri yerine getirdiğini duyurdu.

AA

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Yapılan son açıklamada, platformun yeniden erişime açılacağı bildirildi.

TALEPLER YERİNE GETİRİLDİ

Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği aktarıldı.

Karara göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.

YASAL TEMSİLCİ ATANMASI İSTENMİŞTİ

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)