Brezilyalı belgeselci uçakta çekim yaptığı sırada telefonunu düşürdü

Brezilyalı belgeselci uçakta çekim yaptığı sırada telefonunu düşürdü

Belgeselci, ertesi gün düşürdüğü cihazı, internet üzerinden konumunu saptayarak buldu. Telefonun düştükten sonra bile çekim yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Brezilya’nın Rio De Janeiro eyaletindeki Cabo Frio bölgesinde pervaneli bir uçağa binen belgeselci Ernesto Galiotto, telefonuyla çekim yaptığı sırada telefonu uçaktan düşürdü.

Yaklaşık 500 metreden düşen telefonun bir sahile düştüğü ve çekim yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

SADECE KORUYUCU CAMI KIRILDI

Telefonunu bulmak için harekete geçen Galiotto, internet üzerinden cihazın bulunduğu konumu saptayarak telefonunu geri aldı.

Telefonda hasar meydana gelmediği, sadece koruyucu camının çatladığı ifade edildi.

Brezilyalı belgeselci, uçaktan çekim yaparken telefonunu düşürdü İZLE