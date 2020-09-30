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    Brezilyalı piyanist, biyonik eldivenlerle piyona başına oturdu

    Nörolojik hastalığı nedeniyle piyano çalamayan Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 07:38
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 07:38
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    Brezilyalı piyanist, biyonik eldivenlerle piyona başına oturdu

    Nörolojik hastalığı nedeniyle 22 yıldır mesleğini icra edemeyen piyanist Joao Carlos Martins (79), özel tasarlanan biyonik eldivenler sayesinde tekrar enstrümanının başına oturdu.

    Martins, 20’inci yüzyılın en önemli piyanistlerinden olarak görülüyordu.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Brezilyalı piyanist, 1998’de geçirdiği 24 ameliyatın ardından piyano çalmayı bırakmıştı.

    Martins’in tekrar piyano çalarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

    Brezilyalı piyanist, biyonik eldivenler sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı İZLE

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