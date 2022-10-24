Brezilyalı politikacı, polise el bombası attı

Başyargıcı tehdit ettiği için ev hapsinde tutulan Brezilyalı politikacı Roberto Jeffersson, kendisini tutuklamaya gelen polislere el bombası atıp tüfekle ateş açtı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde pazar günü, aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun müttefiklerinden birisi olan Roberto Jefferson’un kendisini tutuklamak için evine gelen polislere el bombası atması sonucu iki polis memuru yaralandı.

PTB partisinin eski lideri olan 69 yaşındaki Jefferson, el bombası fırlatmasının yanı sıra tüfekle de polislerin üzerine birkaç el ateş açtı.

Polis aracının ön camı parçalandı Saldırı sonucunda polis arabasının ön camı parçalandı.

Hastaneye kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Başyargıcı tehdit etmişti

BBC’nin haberine göre; Jefferson hakkında daha önce Başyargıç Carmen Lucia'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Jefferson, halihazırda başyargıcı tehdit ettiği için ev hapsinde tutuluyordu. Bolsonaro, polise ateş açan kimselerin tutuklanması gerektiğini söyleyerek olaya tepki gösterdi.

Ülkede gerilim artıyor

Yüksek Mahkeme, siyasetçinin ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar vermişti.

Ülkede pazar günü devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleştirilecek. Bolsonaro ile solcu Luiz Inacio Lula da Silva yarıştığı seçim öncesinde siyasi gerilim artıyor.

Anket sonuçlarına göre Lula, ikinci turdan önde görünüyor.