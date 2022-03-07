Brezilyalı siyasetçinin Ukraynalı mültecilere cinsiyetçi ifadeleri tepki topladı

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı kadınlara yönelik müstehcen konuşması ortaya çıkan Arthur do Val’in, "Fakir oldukları için kolaylar" sözleri tepki topladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 12 gündür devam ediyor…

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgeden patlama ve siren sesleri yükseliyor.

Ukraynalılar, sığınaklarda ve metro istasyonlarında yaşam mücadelesi veriyor. Öte yandan, birçok kişi evlerini ve hayatlarını arkalarında bırakarak ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Çoğu kadın, gözyaşları içerisinde sınırdan geçti. Ukrayna’da yaşanan göç hareketleriyle, Avrupa’nın sınır kapılarında oluşan yoğunluk tüm dünyanın gündemine oturdu.

SES KAYITLARI TEPKİ TOPLADI

Binlerce sivil Ukraynalı yaşam savaşı verirken, Brezilyalı politikacı Arthur do Val'ın ortaya çıkan ses kayıtları büyük tepki topladı.

“FAKİR OLDUKLARI İÇİN KOLAYLAR”

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kayıtta politikacının Ukraynalı kadınları için yaptığı 'fakir oldukları için kolaylar' yorumu net bir şekilde duyuldu.

Sızdırılan kayıtta Brezilyalı siyasetçinin şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Ukrayna ile Slovakya arasındaki sınırı yaya olarak geçtim. Kardeşim sana yemin ederim... Güzel kızlar açısından böyle bir şey görmedim.”





MÜSTEHCEN YORUMLARDA BULUNDU

Ayrıca Arthur do Val’in şu ifadeleri de kullandığı iddia edildi:

“Sığınmacı kuyruğu 200 metre boyunca adeta tanrıçalardan oluşuyor. Brezilya'nın en iyi gece kulübünün önündeki kuyruk, buradaki sığınmacı kuyruğunun yanına yaklaşamaz bile.”

Aynı ses kaydında Do Val'in Ukrayna-Slovakya sınırındaki kadın güvenlik görevlileri hakkında müstehcen yorumlarda bulunduğu da belirtildi.

İSTİFASI İÇİN İMZA TOPLANDI

Politikacının São Paulo'nun 94 sandalyeli parlamentosundan atılmasını talep eden dilekçeye kısa sürede 40 binden fazla kişi imza attı.

Ukrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, politikacıyı 'utanmaz bir ahmak' olarak nitelendirdi ve “Ukraynalıların neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok. Biraz saygı göster.” dedi.