Breziya'da Bolsonaro'nun iki bakanı da virüsü kaptı

Breziya'da Bolsonaro'nun iki bakanı da virüsü kaptı

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından iki bakanda da koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Brezilya'da geçtiğimiz haftalarda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüse yakalanmıştı.

Tedbirsiz davranışları, maske ve sosyal mesafeye uymaması sebebiyle oldukça eleştirilen Bolsonaro'ya maske takma zorunluluğu getirilmişti.

2 BAKANINDA DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Başkan Bolsonaro'nun ardından iki bakanında da koronavirüs tespit edildi.

Brezilya Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Perşembe günü koronavirüs'e benzer semptomlar göstermeye başladım. Cuma günü test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Kendini iyi hissettiğini belirten Lorenzoni, kendisini karantinaya aldığını ve evinden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Eğitim Bakanı Milton Ribeiro da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını, tedavi altında olduğunu ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

ABD'NİN ARDINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE

Bolsonaro'nun kabinesinden daha önce 3 bakanda daha koronavirüs tespit edilmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle 79 bin 488 kişi yaşamını yitirdi.