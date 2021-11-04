Brigitte Bardot'ya, Reunion Adası yerlilerine hakaretten ceza verildi

Mahkeme, 85 yaşındaki aktris hakkındaki kararını açıkladı. Bardot, 20 bin euro para cezası aldı.

Fransız aktris Brigitte Bardot, Fransa'nın denizaşırı yönetimi Reunion sakinlerine 2019'da yönelttiği sözlü hakaret nedeniyle cezaya çarptırıldı.

Paris'teki Saint-Denis Adli Mahkemesi, Bardot'yu, Reunion halkını "Vahşi genlerini koruyan yerliler" olarak nitelendirdiği sözleri nedeniyle suçlu buldu.

IRKÇI SÖZLERİ NEDENİYLE 20 BİN EURO CEZA ALDI

Mahkeme, 85 yaşındaki aktrise 20 bin euro para cezası verdi. Mahkeme, Bardot'un basın sekreteri Bruno Jacquelin'i de hakarette payı bulunduğu gerekçesiyle 4 bin euro para cezası ödemeye mahkum etti.

BARDOT'NUN ADA HALKIYLA İLGİLİ İDDİASI

Kendi adını taşıyan hayvanları koruyan bir vakfın kurucusu olan Fransız aktris, Mart 2019’da adanın valisi Amory de Seine-Kantan'a açık bir mektup göndererek, ada halkının hayvanlara hor davrandığını ileri sürmüştü.

IRKÇILIK KARŞITLARINDAN BARDOT'YA DAVA

Vali Kantan, Bardot'tan "yerli halkın hayvanlara karşı barbarlığını kınayan", "Aborjinlerin hala vahşi genlerini muhafaza ettiklerini” belirten ve Reunion sakinlerini kalıtsallaşmış barbar geleneklerden etkilenen geri bir nüfusa sahip bir "Şeytan Adası" olarak tanımladığını belirten bir dizi mektup aldığını açıklamıştı.

Bardot'ya ait olduğu belirtilen ifadeler adada büyük yankı uyandırmış ve tepki toplamıştı. Bardot, tepkiler üzerine özür dilemişti.

Ülkede ırkçılık karşıtı çok sayıda dernek, Bardot'ya dava açmıştı.