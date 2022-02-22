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    Brigitte Macron'dan transeksüel davası

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve sonradan ameliyatla kadınlığa geçtiği iddiasını ortaya atanlara dava açtı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 16:36
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    Brigitte Macron'dan transeksüel davası

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 68 yaşındaki eşi Brigitte Macron’un transeksüel bir kadın olduğu iddiası şoke etmişti.

    First Lady'nin bu iddiaları ortaya atan iki kadın hakkında dava açtığı bildirildi.

    İLK DURUŞMA HAZİRAN’DA

    Brigitte Macron'un önceki evliliğinden olan üç çocuğu ve erkek kardeşiyle birlikte açtığı davanın ilk duruşması 15 Haziran'da Paris'te yapılacak.

    Aile dava dilekçesinde, “Mahremiyet ve kişilik haklarımız ihlal edildi, imajımız yasa dışı kullanıldı.” dedi.

    İddiayı ortaya atan kadınlardan birinin kendini “medyum” olarak tanımladığı, diğerinin gazeteci olduğu belirtildi.

    Brigitte Macron dan transeksüel davası #1

    ‘ERKEK OLARAK DOĞDU, ADINI DEĞİŞTİRDİ’

    Brigitte Macron hakkında 2021'in sonunda sosyal medyada ortaya atılan iddialarda erkek olarak doğduğu ve adının 'Jean-Michel Trogneux' olduğu söylenmişti.

    Trogneux, Brigitte Macron’un evlenmeden önceki bekarlık soyadı olarak biliniyor.

    Brigitte Macron dan transeksüel davası #2

    ‘BOYNUNU GİZLEME EĞİLİMİNDE’

    Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını ve bu fotoğraflarda “boynunu gizleme” eğiliminde olmasını göstermişti.

    Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürmüştü.

    Brigitte Macron dan transeksüel davası #3


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