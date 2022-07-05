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    British Airways'ten yeni sefer iptalleri

    Şirket, personel eksikliğinin yaşandığı bir dönemde yüzlerce seferini iptal etmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 16:30
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    British Airways'ten yeni sefer iptalleri

    Yaz mevsiminde zor günler geçiren British Airways, yeni sefer iptalleriyle konuşuluyor.

    Şirket, personel eksikliği nedeniyle bu yaz daha az uçuş gerçekleştireceği yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

    Heathrow ve Gatwick'ten 1000'den fazla uçuş iptal

    Londra merkezli hava yolu, yetersiz çalışan sayısı nedeniyle bu yaz Heathrow ve Gatwick'ten 1000'den fazla ek uçuşun iptal edileceğini açıkladı.

    Guardian'ın aktardığına göre, Malaga, Palma ve Faro gibi tatil destinasyonlarını ziyaret etmeyi planlayan 100 binden fazla tatilci, bu durumdan etkilenecek.

    British Airways'in açıklaması

    Bir British Airways sözcüsü, "Tüm havacılık sektörü, tarihinin en zorlu dönemiyle karşı karşıya kalmaya devam ederken, ne yazık ki bazı ek azaltmalar yapmak gerekli hale geldi." dedi.

    Konuşulan sefer iptalleri

    Söz konusu firma, Telegraph'ta yer alan temmuz ayındaki 650 ilave iptal ile ilgili rakamları yalanlamadı.

    Ağustos ayındaki benzer sayıda uçuşun da iptal edildiği anlaşılıyor.

    British Airways ten yeni sefer iptalleri #1


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