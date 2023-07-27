British Gas'in karı, yılın ilk yarısında yüzde 900 arttı Birleşik Krallık'ın en büyük enerji tedarik şirketi British Gas'in bu yılın ilk yarısındaki kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 900 artarak 969 milyon sterlin oldu.

AA & Ensonhaber British Gas'i bünyesinde bulunduran Centrica'nın açıkladığı ilk yarı finansal sonuçlarına göre, yılın ilk yarısında elde edilen kâr büyük bir artış gösterdi. Şirket kârı, yılın ilk yarısı yüzde 900 arttı Geçen yılın ilk yarısında 98 milyon sterlin olan şirket kârı, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 artışla 969 milyon sterline ulaştı. Ülkede 10 milyon müşteriye enerji tedarik eden şirketin kârındaki büyük artış, enerji krizine karşı uygulanan tavan fiyatlar döneminde yaşandı.