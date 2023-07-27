British Gas'in karı, yılın ilk yarısında yüzde 900 arttı

AA & Ensonhaber
British Gas'i bünyesinde bulunduran Centrica'nın açıkladığı ilk yarı finansal sonuçlarına göre, yılın ilk yarısında elde edilen kâr büyük bir artış gösterdi.
Şirket kârı, yılın ilk yarısı yüzde 900 arttı
Geçen yılın ilk yarısında 98 milyon sterlin olan şirket kârı, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 artışla 969 milyon sterline ulaştı.
Ülkede 10 milyon müşteriye enerji tedarik eden şirketin kârındaki büyük artış, enerji krizine karşı uygulanan tavan fiyatlar döneminde yaşandı.