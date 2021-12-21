Britney Spears, özgürlüğünün tadını çıkaramıyor

13 yıl süren vasiliği geçen ay mahkeme kararıyla sona eren Jamie Spears, kızı Britney Spears'tan yine para talep etti. Mahkemeye başvuran baba Spears, saatlik 1200 dolar istedi.

Amerikalı şarkıcı Britney Spears'ın 2008 yılında bağımsızlığının ciddi bir bölümü elinden alınmış; finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu, vasiliğine atılan babası Jamie Spears tarafından alınmaya başlamıştı.

Şarkıcının 13 yıl boyunca bağımsızlığını elinden alan vasilik düzenlemesi geçen ay mahkeme kararıyla kaldırıldı.

KONTROLÜ GERİ ALDI

Karar doğrultusunda Spears, varlıklarının tamamının kontrolünü geri aldı.

Spears, kişisel işlerini denetlemesi için bir grup profesyonel ve avukata ödeme yapmayacağı açıkladı.

BABA, YİNE PARA İSTEDİ

Ancak vasiliğin sona ermesinden bir ay sonra ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızından para alma konusunda harekete geçti.

Baba Spears, şarkıcının mal varlığından kendisine yasal ödeme yapılmaya devam edilmesini talep etti.

Ancak Britney Spears’ın avukatları bu isteği “menfur” olarak nitelendirdi.

13 YIL BOYUNCA ÖDEDİ

Britney Spears, 13 yıl süren vasilik boyunca babasına ödeme yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, vasiliğin bitmesi için son dört yılda verdiği mücadele esnasında da ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

SAAT BAŞINA 1200 DOLAR İSTİYOR

“Jamie Spears’ın tasfiyeye ilişkin devam eden mütevelli görevleri” nedeniyle Britney Spears’tan saatlik 1200 dolar ödeme talep ettiği belirtildi.

Jamie Spears’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, “Jamie'nin avukatlık ücretlerinin derhal ödenmesi, Britney'nin, kendisinin ve Jamie'nin istediği gibi hayatının kontrolünü ele geçirmesine izin vermek için vasiliğin hızlı ve verimli bir şekilde sona ermesini sağlamak için gerekli.” denildi.

“KIZINI SEVEN BİR BABA BÖYLE YAPMAZ”

Britney Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears’ın talebine yönelik olarak verdiği yanıtta şunları söyledi:

“Bay Spears, bir vasi olarak Britney'den milyonlarca dolar alırken, avukatlarına da Britney'nin zorlukla kazanılmış parasından milyonlarca dolar daha ödedi. Vasilik sonlandırıldı ve Bay Spears rezilce askıya alındı. Bu şartlar altında, dilekçesi sadece yasal olarak değersiz değil, aynı zamanda iğrenç. Kızını seven bir baba böyle yapmaz.”