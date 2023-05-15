AA
Türkiye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin heyecanı Belçika'ya ulaştı.
Başkent Brüksel'de ellerine Türk bayrakları alan vatandaşlar, sokaklara çıktı.
Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde toplanan yüzlerce kişi, adeta görsel şölen yaşattı.
Erdoğan lehine sloganlar attılar
Araçlarıyla korna çalarak sokaklarda tur atan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı, tekbir getirdi ve çatapatlar patlattı.
Brüksel polisi, bölgedeki bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı.
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