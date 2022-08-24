Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın özel günüyle ilgili etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, Ukrayna bayrağı açarak Kiev'e desteklerini ifade etti.

Ukrayna'da 31. Bağımsızlık Günü, Rus güçleriyle yaşanan savaşın gölgesinde geçti.

Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi olarak bilinen Brüksel, Bağımsızlık Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ukrayna bayrağı açtılar

Bu kapsamda Brüksel'de 30 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açıldı.

Tarihi Grand Place meydanında bayrağın açılması için düzenlenen etkinliğe, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Brüksel'de 30 metrelik Ukrayna bayrağı açıldı ViDEO

"Yaptığınız fedakarlıkların yanına bile yaklaşamayız"

Von der Leyen, Ukrayna renklerindeki kıyafetiyle katıldığı etkinliğe gelen yüzlerce Ukraynalı ile bir araya geldi ve AB'nin destek mesajlarını yineledi.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir de video mesaj yayımlayan von der Leyen, "Her gün yaptığınız fedakarlıkların yanına bile yaklaşamayız ama yanınızda olabiliriz ve olacağız." dedi.

"Çocuklarınız özgür bir Ukrayna'da büyüyecek"

Von der Leyen, savaş bittikten sonra ülkeyi yeniden birlikte inşa edeceklerini belirterek, "Çocuklarınız adil ve özgür bir Ukrayna'da büyüyecek." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de ayrı bir video mesajla Ukrayna'ya desteğini ifade etti.

Michel: Sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüz

"Sizin bağımsızlığınız bizim bağımsızlığımız, sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür." diyen Michel, Ukrayna'nın geleceğinin AB'de olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre, Ukrayna'nın bağımsızlığı dolayısıyla AB Komisyonu binası da gece Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi ışıklara büründü.