Brüksel'de Güvenli Kovid Belgesi devreye alındı

İç ve dış mekanlara girişlerde belgeyi sunmak zorunlu hale getirildi. Karar; kafeler, restoranlar, spor merkezleri ve diğer işletmeler için geçerli olacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi.

Brüksel'de sosyal hayatta pek çok alana erişimde, bugünden itibaren "Güvenli Kovid Belgesi" kullanılacak.

İÇ VE DIŞ MEKANLARDA BELGE ZORUNLULUĞU

Kabine toplantısında 9 Eylül'de alınan karara göre, Belçika'daki federal bölgeler, halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Belgesi'nin kullanılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu doğrultuda 50 kişiyi geçen iç ve 200 kişiyi geçen dış mekanlara girişlerde artık söz konusu belgeyi sunmak zorunlu olacak.

KAFE, RESTORAN, SPOR MERKEZİ...

Buna Brüksel'deki 19 belediyenin idari sınırları içindeki tüm kafeler, restoranlar, spor merkezleri, gece kulüpleri, kültürel etkinlikler, ticaret fuarları ve kongreler dahil olacak.

KURALA UYMAYANLARA VERİLECEK CEZA BELLİ OLDU

Kural, 16 yaşından büyük herkes için geçerliyken, 12-16 yaş arasındakiler için ise kısmi şekilde uygulanacak.

Kurala uymamanın cezası 50-500 euro arasında değişecek. Ancak işletme sahipleri ve organizatörler için bu rakam, 2 bin 500 euroya kadar çıkabilecek.

Güvenli Kovid Belgesi, "covidsafe.be" adresinden indirilebiliyor. Belçika'da AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onay verdiği BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor.

AB, Türkiye'nin koronavirüs aşı sertifikasını 19 Ağustos'ta tanıma kararı almıştı. BioNTech-Pfizer aşısından iki doz yaptıran Türk vatandaşları, Belçika'ya seyahat edebiliyor.

BELÇİKA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı verilere göre, 11 Ekim Pazartesi 3 bin 872 koronavirüs vakası görüldü ve bu, "3 Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı" olarak kayıtlara geçti.

Son 7 günün ortalaması ise yüzde 12'lik artışla 2 bin 114 olurken, ölü sayısı 9'a çıktı.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 74'ü tam aşılı durumda, 18 yaş üzerinde de bu oran yüzde 86.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 1,3 milyon vaka tespit edildi, 25 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.