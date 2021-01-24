Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
235.361
-0.99%
EXEN Coin
18.36
-1.23%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C
    Brüksel'de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

    Brüksel'de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

    Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Polis göstericilere yine orantısız güç uyguladı.
    • AA
    • 24.01.2021 - 23:08
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 23:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkez tren istasyonu yakınındaki Mont des Arts Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Sınıf adaletini durdurun, Irkçı adaleti durdurun" temalı gösteride ırkçılık karşıtı pankartlarla sloganlar attı.

    Gösteride "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son", "Adalet istiyoruz" sloganları atılırken, Brüksel'de gözaltında ölen 23 yaşında Afrikalı genç İbrahima Barrie'yi anmak için saygı duruşunda bulundu.

    Brüksel'de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi İZLE

    ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

    Brüksel polisi, daha önce koronavirüs salgınından dolayı gösteride en fazla 100 kişiye izin verilebileceğini duyurmuştu.

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #1

    13 OCAK'TA DA GÖSTERİLER DÜZENLENMİŞTİ

    Afrika kökenli Barrie'nin salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından bir saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine Brüksel'de 13 Ocak'ta gösteriler düzenlenmişti.

    Çıkan olaylarda bir polis karakolu ile bazı araçlar ateşe verilmiş, otobüs durakları ve bankalara ait para çekme makineleri gibi yerlere zarar verilmişti. Barrie'nin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #2

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #3

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #4

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #5

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #6

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #7

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #8

    Brüksel de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir