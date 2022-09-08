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    Brüksel'de taksiciler, Uber'i protesto etti

    Çok sayıda kıta ülkesinden bir araya gelen taksiciler, Uber'in sıkı biçimde denetlenmesini istedi.
    • 08.09.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 15:46
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    Brüksel'de taksiciler, Uber'i protesto etti

    Avrupa'nın birçok ülkesinde çalışan taksiciler, Uber karşıtı gösteride soluğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de aldı.

    Yüzlerce sürücü, taksi derneklerinin çağrısı üzerine Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

    Eyleme; Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, İsviçre ve Yunanistan gibi ülkelerinden taksiciler katıldı.

    Yüzlerce taksici Brüksel'de toplandı

    Brüksel'in ana yollarındaki trafik akışını engelleyen taksiciler, şehrin merkezi yollarını kullanarak Avrupa Birliği (AB) kurumlarının olduğu Schuman Meydanı'na kadar geldi.

    Yol boyunca özellikle tünel ve ana yollarda kontak kapatan ve korna çalan taksiciler, trafik akışını durma noktasına getirdi.

    Taksiciler: Uber sıkı biçimde denetlensin

    Taksicilerin eylemi nedeniyle Brüksel polisi yoğun trafik uyarısında bulunarak, vatandaşlara otomobilleri dışındaki ulaşım seçeneklerine yönelmesi tavsiyesinde bulundu.

    Taksiciler, akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Avrupa'daki faaliyetinin sıkı biçimde denetlenmesini ve Uber Dosyaları skandalının derhal soruşturulmasını istedi.

    Brüksel de taksiciler, Uber i protesto etti #1

    Uber dosyaları

    Uber Dosyaları, firmanın 2013-2017 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin gizli belgelerinin temmuz ayında basına sızmasıyla başlamıştı.

    Belgeler, Uber'in çeşitli ülkelerde hizmet sunmak için üst düzey yetkililere yönelik çalışmalarını ve lobicilik faaliyetlerini ortaya koymuştu.

    Brüksel de taksiciler, Uber i protesto etti #2

    Uygun fiyatla ulaşım imkanı

    Avrupa'da yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.

    Taksi sürücülerinin lisans almak için yüksek ücretler ödemesi ve uzun bir eğitim sürecini tamamlaması gerekiyor. Uber sürücülerinin ise bu tür maliyetleri bulunmuyor.

    Taksiciler, Uber sisteminin kendileriyle adil biçimde rekabet etmediğini iddia ediyor.

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