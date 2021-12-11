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    Brüksel'de Uber tekrar faaliyet sağlayacak

    Brüksel'de üst mahkemenin faaliyetlerini durdurduğu Uber'in tekrar faaliyet göstermesini sağlayacak bir karar aldı.
    • AA
    • 11.12.2021 - 23:25
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 23:34
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    Brüksel'de Uber tekrar faaliyet sağlayacak

    Brüksel'de üst mahkemenin akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in faaliyetinin durdurulmasına hükmetmesinin ardından Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve bunun kendilerini belirsizlik içinde bırakmasını protesto etmişti.

    MAHKEME, UBER'İN DEVAM ETMESİNİ SAĞLAYACAK BİR KARAR ALDI

    Yaşanan gelişmelerin ardından parlamento, Uber'in şehirdeki faaliyetinin devam etmesini sağlayacak bir karar aldı.

    Brüksel'de bir mahkemenin iki hafta önce aldığı ve Uber'in şehirdeki faaliyetini durduran kararın ardından Brüksel Bölge Parlamentosu geçici bir mevzuatı onayladı.

    Belçika'da Uber sürücülerinden protesto VİDEO

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    BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKLAR

    Şehrin mevcut taksi düzenlemesi güncellenene kadar yürürlükte kalacak ve mevzuata göre, bugünden itibaren profesyonel lisanslı sürücüler Uber gibi dijital platformlarla çalışmayı sürdürebilecek.

    Sürücülerin, Uber platformunda bu yıl içinde haftada ortalama 20 saatin üzerinde çalıştıklarını kanıtlaması gerekecek.

    Uber firması 10 gün içerisinde Belçika'da resmi bir temsilcilik açacak. Uber, bu temsilcilikle sürücüleri ve faaliyetleri gibi çeşitli konularda yerel makamlarla bilgi paylaşacak. Uber, sürücülerinin diğer platformlarda çalışmalarını engellemeyecek.

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