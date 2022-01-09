Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
592.188
0.03%
BTXN Coin
33.57
-1.55%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Brüksel'de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi

    Bir araya gelen aşı karşıtları, ellerinde pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.01.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brüksel'de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi

    Belçika'nın başkenti Brüksel, koronavirüs aşısı karşıtlarının gösterisine sahne oldu.

    Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) çevresinde toplanan göstericiler, zorunlu aşı uygulamasına tepki göstererek, protesto yürüyüşü yaptı.

    BELÇİKA'DA AŞI KARŞITLARI SOKAKTA

    Protestocular, "Hayat önemlidir", "İtaat yok, uyanın" yazılı pankartlar taşıdı.

    Yürüyüş sırasında hep bir ağızdan aşı zorunluluğuna tepkiler dile getirildi.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesine göre, Belçika'da koronavirüs salgını kaynaklı 2 milyon 231 bin 686 vaka ve 28 bin 459 ölüm kayıtlara geçti.

    Brüksel'de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi VİDEO

    Brüksel de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi #1

    Brüksel de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi #2

    Brüksel de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi #3

    Brüksel de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi #4

    Brüksel de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi #5


    Görüş Bildir