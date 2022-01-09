Bir araya gelen aşı karşıtları, ellerinde pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, koronavirüs aşısı karşıtlarının gösterisine sahne oldu.

Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) çevresinde toplanan göstericiler, zorunlu aşı uygulamasına tepki göstererek, protesto yürüyüşü yaptı.

BELÇİKA'DA AŞI KARŞITLARI SOKAKTA

Protestocular, "Hayat önemlidir", "İtaat yok, uyanın" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş sırasında hep bir ağızdan aşı zorunluluğuna tepkiler dile getirildi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesine göre, Belçika'da koronavirüs salgını kaynaklı 2 milyon 231 bin 686 vaka ve 28 bin 459 ölüm kayıtlara geçti.

Brüksel'de zorunlu aşı karşıtları gösteri düzenledi VİDEO