Brüksel'den Erdoğan'ın sözleri sonrası ilk açıklama: AB ve NATO süreçleri ayrı Avrupa Birliği'nin gündemini değiştiren açıklama sonrası AB'den ilk değerlendirme yapıldı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşılık, Türkiye'nin yıllardır bir sonuca ulaştırılmayan Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin tamamlanmasını istedi.

Erdoğan'ın verdiği mesaj, AB'de alarma yol açtı. Brüksel'den yapılan açıklamada, iki sürecin birbirinden farklı olduğu belirtildi.

Brüksel: AB ve NATO iki ayrı süreç

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, gazetecilere verdiği demeçte şöyle dedi:

NATO'ya yeni üyelikler ve Avrupa Birliği'ne katılım iki ayrı süreçtir. AB'nin çok yapılandırılmış genişleme süreci var ve çok net adımlar mevcut.

Sözcü Spinant, "İki süreci birbirine bağlayamazsınız." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın AB ve İsveç sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesine katılmadan önce İsveç'in üyeliğini değerlendirirken, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine dikkati çekti.

Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." dedi.

"50 yılı aştı"

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde de bu ifadeleri kullandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: