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    BTS orduya katılıyor

    Dünyaca ünlü müzik grubu BTS’in askerlik görevlerini yerine getirmek üzere Güney Kore ordusuna katılması istendi.
    • REUTERS
    • 04.04.2022 - 13:49
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    BTS orduya katılıyor

    Dünyanın en ünlü erkek müzik gruplarından BTS için geri sayım başladı.

    Güney Koreli grubun, ülkenin yasaları gereği artık askerlik vaktinin geldiği öğrenildi.

    ORDUYA KATILMALARI BEKLENİYOR

    Kuzey Kore ile yaşanan gerilimin daha artması, grup üyelerinin askerliğini adeta zorunlu hale getirdi.

    BTS’in 7 üyesinin kısa zamanda orduya katılması bekleniyor.

    BTS orduya katılıyor #1

    ULUSLARARASI BAŞARI ERTELETMİŞTİ

    Bu arada daha önce şarkıları milyarlarca izlenme rekoru kıran müzik grubunun, uluslararası düzeydeki popülaritesi düşünülerek bu planın ertelenmesine karar verilmişti.

    2020 yılında grup üyelerinin askeri görevlerini, 30 yaşına kadar erteleyebileceği belirtilmişti.

    BTS orduya katılıyor #2

    KASIM’DA 30’A BASACAK BİRİ VAR

    Yapılan son açıklamaya göre grup üyelerinin 30 yaşına basar basmaz orduya katılması ve 18 aylık bir süre boyunca milli görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.

    Grup üyelerinden Kim Seok-Jin'in gelecek kasım ayında 30 yaşına basacak olması bu durumla ilgili iddiaları daha da artırdı.

    BTS orduya katılıyor #3

    ORDUYA KATILAN ÜNLÜLER

    Öte yandan geçmişte kariyerlerine ara vererek orduya katılanlar oldu.

    Elvis Presley, Neil Armstrong ve Arnold Schwarzenegger, bu isimlerden birkaçı…

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