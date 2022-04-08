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- Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı
Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı
Ukrayna'nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarda bulunan cansız bedenler çıkartıldı.
- İHA
- 08.04.2022 - 21:37
- Güncelleme : 08.04.2022 - 21:43
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 30 kilometrelik uzaklıktaki Bucha’da kilise bahçesindeki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.
Bir vinç yardımıyla çıkartılan cansız bedenlerde ekipler incelemelerde bulundu.
Cansız bedenler kilisenin bahçesine dizildi
Ceset torbasına koyulup numaralandırılan 21 kişinin cansız bedeni kilisenin bahçesine dizildi.
Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı VİDEO