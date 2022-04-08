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    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı

    Ukrayna'nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarda bulunan cansız bedenler çıkartıldı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 21:43
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    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 30 kilometrelik uzaklıktaki Bucha’da kilise bahçesindeki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

    Bir vinç yardımıyla çıkartılan cansız bedenlerde ekipler incelemelerde bulundu.

    Cansız bedenler kilisenin bahçesine dizildi

    Ceset torbasına koyulup numaralandırılan 21 kişinin cansız bedeni kilisenin bahçesine dizildi.

    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı VİDEO

    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı #1

    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı #2

    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı #3

    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı #4

    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı #5

    Bucha’da toplu mezardaki cansız bedenler çıkartıldı #6


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