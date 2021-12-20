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Buffalo sürüsünün aslanlarla mücadelesi
Zimbabve'de görüntülenen buffalo sürüsünün yavrularını aslanlardan kurtarmak için verdiği savaş kötü sonla bitti, 3 yavru bufalo, asların yemi oldu.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 11:38
- Güncelleme : 20.12.2021 - 12:20
Afrika kıtasının güneyinde, denize kıyısı olmayan Zimbabve ülkesinde Mana Pools National Park'ta görüntülenen buffalo ve aslanların mücadelesi nefes kesti.
Görüntülerde yüzlerce buffalo sürü halinde koşmaya devam ediyor.
Aslanları gören bufalolar,kendilerini korumaya çalışıp,kaçmaya çalışıyor.
YAVRU BUFALOLAR ASLANLARIN YEMİ OLDU
Arkalarından gelen aslanlardan birkaçı ise yakaladığı yavruyu öldürüyor, fakat bufalolar buna engel olamıyor.
Aslanları kaçırmaya çalışan buffalolar,ortamı terk ediyor.Yerde can veren 3 yavru ise aslanlara yem oluyor.
Bufalo sürüsünün aslanlarla mücadelesi