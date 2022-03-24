Bulgaristan 'altın pasaport' uygulamasına son verdi

Bulgaristan parlamentosu, yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasını kaldırdı.

Bulgaristan Parlamentosu, "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı pasaport ve vatandaşlık verme uygulamasına son verdi.

Ülkeye yaklaşık 1 milyon avro değerinde yatırım yapan üçüncü ülke vatandaşlarına Bulgaristan’ın üyesi olduğu Avrupa Birliğinde (AB) serbest dolaşım gibi avantajlar sağlayan uygulama son yıllarda Avrupa Parlamentosunun sert tepkisine neden oluyordu.

HER BİR PASAPORT İLE İLGİLİ YENİ KARAR ALINACAK

Yabancılar yasasında yapılan değişikliğe göre ayrıca Devlet Milli Güvenlik Ajansına (DANS), bugüne dek verilen tüm altın pasaportlarla ilgili araştırma yapma görevi verildi.

Araştırma sonuçlarına göre her bir pasaport ile ilgili yeni karar alınabilecek. İktidar koalisyonundan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Krum Karkov, Bulgaristan’ın bu kararla AB’nin "kara listesinden" çıkarılacağını söyledi.

AB'NİN ELEŞTİRİLERİNE HEDEF OLDU

Kıbrıs Rum yönetimi ve Malta gibi, altın pasaport veren Bulgaristan AB’nin eleştirilerine hedef olduktan sonra konu parlamentoya taşınmıştı.

Ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan uygulamaya istinaden 200’den fazla pasaport alan Rus oligarklar ve diğer bazı kişilerin vatandaşlık alır almaz, prosedür gereği yaptıkları yatırımlarını son kuruşuna kadar geri çektikleri tespit edilmişti.​​​​​​​