Bulgaristan göçmenlere önlem olarak Türkiye sınırına asker yolladı

Bulgaristan yönetimi, göçmen akınına karşı Türkiye sınırına polise destek olması için 350 asker gönderdiklerini açıkladı.

Türkiye'yi göçmenler için kalkan olarak kullanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Afganistan'da Taliban'ın yönetime geçmesiyle yükselmesi beklenen göçmen akınına karşı yeni önlemler almaya devam ediyor.

Orta Doğu ve Afganistan'dan Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için kritik bir konumda olan Bulgaristan, daha önce sınıra tel örgü çekmişti.

Yönetim, sınır boyunca tel örgüleri bekleyen polise asker yardımı kararı aldı.

350 ASKER POLİSE DESTEK OLACAK

259 kilometre uzunluğundaki dikenli telleri korumak ve göçmen geçişlerini engellemek üzere polise destek olarak 350 asker bölgeye gönderildi.



Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, özel bir kanala konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Panayotov, "Bugün itibarıyla Bulgaristan-Türkiye sınırına polise yardımcı olması için askerleri sevk ettik." dedi.

Panayotov, askerlerle beraber bölgeye ekipman da gönderildiğini açıkladı.

2021'DE 6 BİN 500 KİŞİ SINIRI GEÇTİ

Bulgaristan Savunma Bakanlığı'na göre bu yıl şimdiye kadar 6 bin 500 kişi sınırdan yasa dışı giriş yaptı. Bu, 2020 yılının ilk dokuz ayının üç katına denk geliyor.