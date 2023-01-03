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    Bulgaristan'da 2 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi

    Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 milyon euro değerindeki 2.1 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti.
    • 03.01.2023 - 23:07
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    Bulgaristan'da 2 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi

    Bulgaristan’da milyonlarca doz Covid-19 aşısı imha edildi.

    Bulgaristan Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan verilere göre, Bulgaristan'da bugüne kadar 25 milyon euro değerinde 2.1 milyon doz Covid-19 aşısını imha edildiği veya edileceği belirtildi.

    Aşıların son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmayan çok dozlu şişelerin tam kullanılmaması, kırık şişeler ve yanlış muhafaza gibi nedenlerden dolayı imha edildiği aktarıldı.

    Bugüne kadar çok sayıda aşı imha edildi

    Bulgaristan’da bugüne kadar AstraZeneca’dan 689 bin 508 doz, Pfizer/BioNTech’ten 1 milyon 159 bin 628 doz, Moderna’dan 261 bin 828 doz, Janssen’den 4 bin 803 doz, Valneva Austri’dan 9 doz aşı imha edildi.

    Bulgaristan, 17 Mayıs 2021’de Pfizer/BioNTech’ten 267 milyon euroya 14 milyon doz aşı alınması konusunda anlaşmıştı.

    Pfizer/BioNTech, söz konusu siparişin 8 milyon 354 bin 768 dozluk kısmını bu yıl Bulgaristan’a teslim edecek.

    Bulgaristan da 2 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi #1

    Bu yıl başka markalardan aşı almayacak

    Bulgaristan, bu yıl başka markalardan aşı almayacak. Bulgaristan aşılama konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son sıralarda yer alırken, Avrupa’da nüfusa oranla Covid-19’a bağlı en çok can kaybı yaşanan ülkeler arasında yer alıyor.

    Bulgaristan da 2 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi #2


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