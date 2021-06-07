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    Bulgaristan’da 500 kilogram eroin ele geçirildi

    İran’dan getirilerek Batı Avrupa ülkelerine aktarılmak istenen 500 kilogram eroin, Bulgar polisi ve Europol’un operasyonu ile ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:06
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    Bulgaristan’da 500 kilogram eroin ele geçirildi

    Batı Avrupa’ya geçirilmek üzere İran’dan yola çıkan 500 kilogram eroinin son durağı Bulgaristan oldu.

    Europol ve Bulgar polisi tarafından düzenlenen operasyon ile 12 milyon euro değerinde eroin ele geçirildi.

    DENİZ YOLU İLE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eroinin deniz yolu ile Varna Limanı’na getirildiği ifade edildi.

    Eroinin, Sliven şehrinde mermer levhalar içinden çıkarıldığı sırada düzenlenen operasyonda ele geçirildiği belirtildi.

    Bulgaristan’da 500 kilogram eroin ele geçirildi VİDEO

    2 TÜRK VATANDAŞI TUTUKLANDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

    Açıklamada, operasyona ABD Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı’nın (DEA) da destek verdiği belirtildi.

    Bulgaristan’da 500 kilogram eroin ele geçirildi #1

    Bulgaristan’da 500 kilogram eroin ele geçirildi #2

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